Мошенника, притворявшегося целителем на сайте знакомств, осудили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили целителя-самозванца, который под видом снятия порчи обворовывал женщин. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Мужчина входил в квартиры своих жертв, проводил так называемый «обряд», после чего отправлял женщин в душ «мыть» негативную энергию. Сам же в это время незаметно покидал помещение.

Он находил своих жертв через сайты знакомств. Одна из потерпевших после «снятия порчи» лишилась имущества на сумму 162 тысячи рублей, другая — более 20 тысяч.

В итоге мошеннику назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима.