Мошенника, притворявшегося целителем на сайте знакомств, осудили в Екатеринбурге
В Екатеринбурге осудили целителя-самозванца, который под видом снятия порчи обворовывал женщин. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Мужчина входил в квартиры своих жертв, проводил так называемый «обряд», после чего отправлял женщин в душ «мыть» негативную энергию. Сам же в это время незаметно покидал помещение.
Он находил своих жертв через сайты знакомств. Одна из потерпевших после «снятия порчи» лишилась имущества на сумму 162 тысячи рублей, другая — более 20 тысяч.
В итоге мошеннику назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима.
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