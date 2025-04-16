Молодых вахтовиков из Тюменской области осудили за убийство коллеги на Ямале

В Салехарде вынесли обвинительный приговор двум жителям Тюменской области за убийство и кражу. Молодые люди находились в регионе на заработках. Об этом сайту Ura.ru сообщили в прокуратуре ЯНАО.

По данным следствия, в апреле 2024 года фигуранты в возрасте 19 и 17 лет работали на стройке в Новом Уренгое. После совместного распития алкоголя между ними и другим вахтовиком, жителем Омской области, возник конфликт, переросший в драку.

В результате потерпевший скончался от многочисленных травм. Совершеннолетний обвиняемый украл банковскую карту убитого и рассчитался ею за спиртное.

Суд приговорил старшего из подсудимых к 13 годам и одному месяцу лишения свободы, а несовершеннолетнего — к девяти годам. Кроме того, с осужденных взыскали девять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.