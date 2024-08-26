Молодые закладчики из Екатеринбурга стала фигурантами уголовного дела

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали молодую пару, подозреваемую в распространении наркотиков. Во время проверки у них нашли и изъяли более 17 граммов мефедрона. Молодым людям, 23-летнему мужчине и 20-летней девушке, теперь грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил Ura.ru со сссылкой на пресс-служба УМВД по городу.

В ходе обыска у девушки из сумки изъяли 14 свертков, обмотанных желтой изолентой, а также один пакет в зип-локе. У ее партнера нашли еще четыре свертка. Анализы подтвердили, что изъятые вещества являются мефедроном общей массой не менее 17,46 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Это может повлечь до 20 лет тюрьмы.