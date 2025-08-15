Молодую петербурженку задержали за хранение крупной партии наркотиков

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело против девушки с криминальным прошлым — жительницы города, задержанной с четырьмя с половиной килограммами наркотического вещества синтетического происхождения. Правоохранители изъяли наркотики прямо из квартиры 25-летней женщины на проспекте Пятилеток. Об этом сообщила «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Операция прошла в рамках акции «Мак-2025», организованной Управлением по контролю за оборотом наркотиков. Запрещенные вещества обнаружили в виде восьми запечатанных полиэтиленовых пакетов и пластикового контейнера с белым порошком.

Эксперты подтвердили наличие синтетических наркотиков. Силовики также нашли у фигурантки оборудование для фасовки и средства упаковки.

Местную жительницу арестовали и обвинили в покушении на незаконный оборот наркотиков. Сейчас полиция выясняет подробности преступления и ищет сообщников злоумышленницы.