Молодого жителя Челябинской области задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Салехарде

В Салехарде правоохранительные органы задержали 22-летнего жителя Миасса, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. По данным окружного следственного комитета, молодой человек намеревался заработать, приняв предложение распространять наркотические вещества в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом написало Ura.ru .

В октябре 2025 года гражданин приехал в Салехард, где получил партию наркотиков из тайника для последующей реализации. Однако 2 октября сотрудники полиции задержали его, обнаружив в кармане куртки подозреваемого пакет с наркотиками.

Материалы дела переданы в суд, следствие продолжается.