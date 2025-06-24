«Моя большая вина». Обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера Бобиева сказала последнее слово

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, произнесла последнее слово в Свердловском областном суде. Во время своей речи она не могла сдержать слез. Об этом сообщило издание Ura.ru .

«Говорят, я истязала детей, но доказательств нет. Я работала в школе, с детьми разных национальностей. Был бы у меня корыстный мотив, я бы не воспитывала двоих племянников. Следствием были изъяты предметы, которые я якобы использовала в качестве оружия. Но на них нет ни ДНК Далера, ни моих. Все обвинение строится на показаниях людей. Но меня могли оболгать», — заявила Наумова.

Адвокат Елены Хоровой после суда сообщила, что ее клиентка категорически отрицает свою причастность к убийству.

Она сильно переживает из-за того, что прокурор запросил для нее максимальный срок — 25 лет. В последнем слове она призналась, что раскаивается в том, что поздно вызвала скорую помощь и скрывала тело ребенка, сказала Хорова.

В июне 2023 года начались масштабные поиски Далера Бобнева. Сначала Наумова сообщила, что мальчик сбежал из дома, но позднее его тело нашли в сумке, лежащей в гараже в Чкаловском районе города, в трех минутах ходьбы от дома. На допросе опекунша созналась, что скрыла смерть ребенка. Мальчик скончался за несколько месяцев до начала поисков.