Многодетная пермячка в пьяном угаре утопила маленького сына во время купания

В Пермском крае многодетная мать стала обвиняемой по уголовному делу после трагической гибели своего ребенка. По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, женщина утопила своего маленького сына во время купания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил сайт URA.RU .

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2025 года. Пьяная фигурантка отправилась купать сына, но отвлеклась. В этот момент младенец утонул.

В отношении жительницы Перми возбудили уголовное дело. У нее также изъяли четверых детей и лишили родительских прав. Выяснилось, что горе-мать регулярно истязала двух старших отпрысков.