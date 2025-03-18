Мизулина раскрыла схему вовлечения студентов в наркобизнес

Среди российских студентов участились случаи вовлечения в наркобизнес через предложения работы якобы репетитором. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время выступления в ходе круглого стола «Наши дети в интернете: виртуальность и реальность» в Общественной палате России.

«Студентов затягивают в наркобизнес, предлагая работу репетитором. Идет найм репетиторов по математике, по русскому языку, объявления о работе публикуются на понятных всем порталах, где люди ищут работу», — сказала она.

Далее преступники предлагают соискателям перейти для обсуждения деталей в мессенджер. В ходе переписки молодежь узнает, что речь идет не о преподавании предметов, а об изготовлении, фасовке, перевозке и распространении наркотических веществ.

По словам Мизулиной, во время общения используются «серьезные психологические приемы обработки молодежи», что делает ситуацию сложной. Она добавила, что для решения проблемы нужно использовать все форматы социальной рекламы, а также задействовать лидеров мнения, которые на понятном для молодой аудитории языке будут говорить о проблеме.