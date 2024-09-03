Мигранты попытались затащить покалеченную девушку в машину в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга трое граждан Кыргызстана пытались посадить в автомобиль Lada 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По данным издания, полицию вызвал местный житель, который рассказал правоохранителям, что под окнами дома по улице Заставской лежит женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили иностранных граждан, пытавшихся посадить девушку с многочисленными травмами в салон автомобиля.

Пострадавшей оказалась гражданка Кыргызстана. Ее увезли в больницу, где врачи диагностировали различные травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. Остальных иностранцев доставили в отдел полиции.

Ранее гражданина Узбекистана обвинили в посягательстве на половую неприкосновенность подростка. По данным СК, мужчина совершил преступление в отношении 16-летней девушки в вагоне метро Санкт-Петербурга.