Мигранты попытались затащить покалеченную девушку в машину в Петербурге
«Фонтанка»: трое мигрантов в Петербурге пытались затащить в машину девушку
В Московском районе Санкт-Петербурга трое граждан Кыргызстана пытались посадить в автомобиль Lada 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, полицию вызвал местный житель, который рассказал правоохранителям, что под окнами дома по улице Заставской лежит женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили иностранных граждан, пытавшихся посадить девушку с многочисленными травмами в салон автомобиля.
Пострадавшей оказалась гражданка Кыргызстана. Ее увезли в больницу, где врачи диагностировали различные травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. Остальных иностранцев доставили в отдел полиции.
Ранее гражданина Узбекистана обвинили в посягательстве на половую неприкосновенность подростка. По данным СК, мужчина совершил преступление в отношении 16-летней девушки в вагоне метро Санкт-Петербурга.