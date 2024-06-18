Мигранта-закладчика поймали с поличным в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде задержали 24-летнего мигранта, который продавал наркотики через закладки. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Мужчину задержали с поличным на улице Ванеева. При себе у приезжего было более килограмма наркотиков, расфасованного в 56 свертков.
Мужчину задержали и поместили под стражу, возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.
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