Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки действий мигранта, который приставал к девушкам в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Следкома.
«В соцмедиа сообщается, что в столице мигрант преследует девушек и пристает к ним. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — написала пресс-служба.
Бастрыкину доложат о ходе проверки. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее таджик избил многодетную мать в Красноярском крае. Это произошло во время конфликта, мигрант ударил женщину битой по голове. Против него возбудили уголовное дело, о ходе расследования тоже обязались доложить председателю СК РФ.
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Мигрант в Москве преследовал девушек и приставал к ним
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