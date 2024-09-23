Мигрант в Москве преследовал девушек и приставал к ним

Бастрыкину доложат о ходе проверки действий мигранта, пристающего к москвичкам

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки действий мигранта, который приставал к девушкам в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Следкома.

«В соцмедиа сообщается, что в столице мигрант преследует девушек и пристает к ним. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — написала пресс-служба.

Бастрыкину доложат о ходе проверки. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее таджик избил многодетную мать в Красноярском крае. Это произошло во время конфликта, мигрант ударил женщину битой по голове. Против него возбудили уголовное дело, о ходе расследования тоже обязались доложить председателю СК РФ.