Иностранец получил восемь лет тюрьмы за продажу наркотиков в ХМАО

В ХМАО суд вынес приговор иностранному гражданину, которого признали виновным в попытке продажи крупной партии наркотиков через интернет. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры.
Так, во время задержания у мужчины изъяли около пяти килограммов запрещенных веществ. Установлено, что злоумышленник действовал в составе организованной группы.
Сургутский районный суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.
Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю
Участников украинской секты «Аллатра» задержали в Москве и Подмосковье
США предупредили еще об одном сигнале «Орешником»
Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте