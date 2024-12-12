Иностранец получил восемь лет тюрьмы за продажу наркотиков в ХМАО

В ХМАО суд вынес приговор иностранному гражданину, которого признали виновным в попытке продажи крупной партии наркотиков через интернет. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры.

Так, во время задержания у мужчины изъяли около пяти килограммов запрещенных веществ. Установлено, что злоумышленник действовал в составе организованной группы.

Сургутский районный суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.