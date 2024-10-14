Мигрант напал на военного в Санкт-Петербурге

СК: в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме

В Санкт-Петербурге иностранец напал на военного. По факту случившегося начали проверку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Информация о том, что мигрант избил человека в военной форме, ранее разлетелась в соцсетях. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства случившегося.

«Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову организовать по данному факту доследственную проверку», — отметили в ведомстве.

Еще одна драка с мигрантами произошла в Ленинградской области. Потасовка с поножовщиной началась в Янино. Пострадали четыре россиянина. По данным следствия, они работают в местном магазине.

По факту побоища возбудили уголовное дело о покушении на убийство.