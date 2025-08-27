Мэра Владимира задержали, предположительно, из-за махинаций с кладбищенскими землями

Мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали правоохранители. По предварительным данным, причиной стало подозрение в махинациях с кладбищенскими землями, сообщил Mash . Информация об этом пока не подтверждена официально.

«Этим утром сотрудники пришли к нему на работу в здание городской администрации», — добавил собеседник Telegram-канала.

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До прихода на пост мэра он три года руководил администрацией Гороховецкого района.

В мае Наумов отправил в отставку своего заместителя по вопросам жилкомхоза Глеба Серегина. Это увольнение чиновника произошло спустя четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище в Улыбышево, отметил РБК.