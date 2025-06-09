Мэра Красноярска могли задержать из-за махинаций с торгами асфальтобетонного завода

Задержание мэра Красноярска Владислава Логинова может быть связано со скандальным «Асфальтобетонным заводом». Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash .

По данным его источника, на Логинова дали показания его советник Артур Арутюнян, а также экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и бывший заместитель мэра Алексей Давыдов.

Первого задержали по делу из-за махинаций с торгами, а второго — по делу о картельном сговоре. Директор «УСК „Сибиряк“» Владимир Егоров рассказал следствию, что договорился с мэром о том, чтобы его строительная компания выиграла торги.

Логинова задержали по обвинению в коррупционной статье. В администрации Красноярска отметили, что задержание стало для всех неожиданностью, потому что только 8 июня Логинов присутствовал на празднике в честь Дня города и вручал цветы приглашенной певице Пелагее.