Мэра Красноярска могли задержать из-за махинаций с торгами асфальтобетонного завода
Kras Mash: мэра Красноярска Логинова задержали по делу о картельном сговоре
Задержание мэра Красноярска Владислава Логинова может быть связано со скандальным «Асфальтобетонным заводом». Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.
По данным его источника, на Логинова дали показания его советник Артур Арутюнян, а также экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и бывший заместитель мэра Алексей Давыдов.
Первого задержали по делу из-за махинаций с торгами, а второго — по делу о картельном сговоре. Директор «УСК „Сибиряк“» Владимир Егоров рассказал следствию, что договорился с мэром о том, чтобы его строительная компания выиграла торги.
Логинова задержали по обвинению в коррупционной статье. В администрации Красноярска отметили, что задержание стало для всех неожиданностью, потому что только 8 июня Логинов присутствовал на празднике в честь Дня города и вручал цветы приглашенной певице Пелагее.