Мэра Красноярска этапируют в Москву по делу о взятке

ТАСС: задержанного по делу о взятке мэра Красноярска Логинова этапируют в Москву

Задержанного по обвинению во взяточничестве мэра Красноярска Владислава Логинова этапируют в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Москве подозреваемому изберут меру пресечения. Хотя Логинова и задержали в Красноярске, дальнейшие процессуальные действия по его делу будут проходить в Москве.

Логинова заподозрили в получении взятки. Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на собственные источники уточняло, что в администрации города также прошли обыски.

По данным «Интерфакса», уголовное дело в настоящее время расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Руководящую должность 57-летний Логинов занимал с 16 сентября с 2022 года. Ранее он трудился на посту главы администрации Советского и Свердловского районов Красноярска. В администрации признавались, что задержание Логинова стало неожиданностью.