Мэра Днепропетровска Филатова заочно осудили в России за русофобию

Заочный приговор в девять лет колонии вынес Басманный суд Москвы мэру украинского Днепропетровска Борису Филатову* по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды и распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В материалах дела указали, что в апреле 2022 года Филатов* разместил в своем Telegram-канале сообщение с презрительным и враждебным отношением к русским и призывом применять против них насилие. Свой пост он скопировал на открытой странице в одной из социальных сетей.

Филатов* также распространял в интернете ложные сведения о деятельности российской армии.

Суд также запретил мэру Днепропетровска на четыре года пользоваться интернетом. В законную силу приговор не вступил.

Борис Филатов* попал в базу уголовного розыска МВД России в сентябре 2023 года. До этого центральный главк Следственного аппарат завел против украинского градоначальника уголовное дело за подстрекательство к геноциду.

*Внесен в список экстремистов и террористов.