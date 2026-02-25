Менеджер фальшивого интернет-магазина предстанет перед судом в Петербурге

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины из Находки. Ее подозревают в участии в организованной группе интернет-аферистов. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

По версии следствия, ОПГ действовала с конца 2021 года. Преступники создавали фейковые интернет-ресурсы магазинов бытовой электроники и размещали там объявления о продаже брендированной техники по заниженным ценам. Получив предоплату от клиентов, мошенники отправляли фальшивые накладные и ложные номера отслеживания посылок, после чего прекращали контакт с покупателями.

Подсудимая работала менеджером. Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.