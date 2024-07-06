Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах

Глава Дагестана Меликов: нападение было подлым и скрытным в мирный день

Большое количество жертв среди полицейских в результате террористических актов в Дагестане связано с тем, что нападение произошло скрытно и подло в мирный день. Об этом на пресс-конференции в Махачкале заявил глава республики Сергей Меликов, его слова привело РИА «Новости» .

Вооруженные боевики 23 июня напали на пост ДПС, синагоги и два православных храма. Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 22 человека — пять гражданских лиц и 17 полицейских. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

«Почему не державшие в руках автомата псевдо-эксперты сейчас говорят о таком соотношении потерь? Во-первых, потому что нападение было скрытным, из-за угла, подлым, в мирный день. Правоохранители, образно говоря, встали в ряд, чтобы не пропустить боевиков», — сказал он.

Меликов выразил уверенность, что боевики заранее изучали характер несения службы, порядок и места работы полицейских.

Ранее глава МВД Дагестана раскрыл план террористов напасть на шиитскую мечеть.