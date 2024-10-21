Медсестер наказали за смерть девочки в поезде в Пензенской области

Суд вынес приговор двум медсестрам за смерть школьницы в поезде под Пензой

Колышлейский районный суд приговорил двух медсестер к двум годам ограничения свободы по делу о причинении смерти по неосторожности 12-летней школьнице в поезде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В декабре 2023 года 125 детей в сопровождении взрослых возвращались в ЛНР на поезде после отдыха в Тюменской области. В пути одна из девочек почувствовала сильное недомогание.

После осмотра медсестры зафиксировали у ребенка повышенную температуру. Девочке дали жаропонижающее, позже она потеряла сознание. Во время остановки на железнодорожной станции в Пензенской области скорая помощь констатировала смерть ребенка.

Установлено, что школьница умерла из-за сочетания вирусного заболевания и бактериальной пневмонии. Суд сделал вывод, что подсудимые не обеспечили за больной должное наблюдение. Также медсестры не оценили тяжесть ее состояния и не предприняли необходимых мер для госпитализации.

Женщины свою вину признали. Суд приговорил их к двум годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей.