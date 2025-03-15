Медика в Германии заподозрили в убийстве девяти пациентов

В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради спокойной смены

Работавшего в больнице на западе ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек и покушении на еще 34 пациентов. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на местную прокуратуру.

По информации источника, санитар трудился в клинике в городе Вюрзелен. Руководство в 2024 году заметило нарушения в его работе и обратилось в полицию.

Мужчину арестовали еще в июле 2024 года, тогда ему предъявили обвинение в 11 случаях покушения на убийство. Для установления точного числа жертв и пострадавших правоохранительные органы провели эксгумацию некоторых тел пациентов больницы.

В феврале 2025-го немецкая прокуратура установила, что жертвами медика стали девять человек, а еще 34 человека пережили покушение. Следствие установило, что мужчин работал в отделении паллиативной помощи, в котором тяжелобольные люди получают медпомощь в виде облегчения симптомов.

Медбрат вводил пациентам слишком большие дозы седативных или обезболивающих средств, пытаясь таким образом обеспечить себе спокойную ночную смену — без происшествий.

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