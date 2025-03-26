Медбрата осудят в Германии за убийство девяти пациентов

В Германии начался суд над медбратом, который накачивал пациентов сильнодействующими веществами, чтобы они «дали ему отдохнуть». От рук мужчины погибли девять человек, сообщил Bild.

Земельный суд Ахена рассматривает дело против 44-летнего медбрата Ульриха С. По версии следствия, он делал специальные инъекции больным в клинике Вюрселена, когда выходил на работу в ночную смену.

Коллеги подсудимого рассказали, что он хвастался перед ними своим опытом. Медбрат предпочитал ночные смены, но при этом его раздражали пациенты. Следователи установили, что немец вводил больным смеси анестетиков и обезболивающих, осознавая последствия своих действий.

Всего медик совершил 26 инъекций, девять из которых оказались смертельными. Выжившие пациенты получили после передозировки препаратами серьезные осложнения.

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