Медбрат убивал пациентов в Германии ради легких смен

В Германии медбрата обвинили в убийстве 9 человек ради легких смен

В Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек и покушении на 34 пациентов. Он совершал преступления ради легких смен, сообщила газета Aachener Zeitung.

Все происходило в период с декабря 2023 года по май 2024-го. По версии следствия, 44-летний медбрат вводил своим жертвам огромные дозы обезболивающих или седативных препаратов. Это приводило к летальному эффекту. Некоторые пациенты выживали, но теперь они борются с последствиям передозировки.

Полицейские арестовали преступника прошлым летом. Ему предъявили обвинение в 11 попытках убийства. Однако позже стало известно, что жертв намного больше.

Свои действия медбрат объяснил тем, что хотел «спокойных ночных смен, чтобы не особо возиться с пациентами».

В Великобритании медсестра убила семь новорожденных и покушалась на жизнь шести грудничков. Суд присяжных приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.