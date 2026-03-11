Мать из Бурятии при помощи кухонной плиты скрыла гибель младенца

В Бурятии местная жительница перевернула кухонную плиту на сына, чтобы выдать его гибель за несчастный случай. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

«По данным следствия, 9 марта днем подозреваемая легла с маленьким сыном на кровать, стала кормить его смесью из бутылки, а затем уснула. В этот момент ребенок задохнулся», — заявили в ведомстве.

Когда она проснулась, то обнаружила мальчика мертвым. В итоге испугалась ответственности, поэтому отнесла младенца на кухню, положила на пол и перевернула на него электрическую плиту, будто смерть ребенка случилась в результате несчастного случая.

Потом женщина ушла из квартиры в магазин. Вернувшись, позвонила в скорую и сообщила о падении плиты на мальчика.

«Однако в дальнейшем при проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от асфиксии. Только после этого подозреваемая дала правдивые показания об обстоятельствах», — объяснили правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательства.

Ранее жительницу Котовска отправили под домашний арест за убийство младенца. Она родила ребенка, завернула его в простынь и отнесла в лес рядом с домом. На следующий день труп новорожденного обнаружили прохожие.