Мастерскую петербургского художника поджег айтишник-наркоман

Baza: на петербургского художника Искандаряна совершили покушение в мастерской

Известный уличный художник и бард Нельсон Искандарян пережил покушение — его мастерскую подожгли. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Искандерян получил известность после того, как превратил двор-колодец возле мастерской в городскую достопримечательность.

По данным канала, 66-летнего мастера пытался убить знакомый — 33-летний художник и программист, употреблявший наркотики. IT-специалист при обсуждении искусства поссорился с Искандеряном и мог под действием запрещенных веществ поджечь мастерскую после конфликта.

В результате художник, спавший внутри, чудом выбрался и получил ожоги. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

