Мастера маникюра осудили за мошенничество с соцвыплатами в Рязанской области

Рыбновский районный суд огласил решение по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат в Рязанской области. Женщину 1987 года рождения, работавшую мастером ногтевого сервиса, признали виновной в предоставлении заведомо ложных сведений, что нанесло ущерб управлению социальной защиты в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» .

Обвиняемая признала свою вину в ходе судебного процесса и частично компенсировала ущерб, вернув 70 тысяч рублей. Суд принял во внимание ее искреннее раскаяние и положительные характеристики.

В результате женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании оставшихся 280 тысяч рублей.