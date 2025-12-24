Mash сообщил о трех погибших при подрыве служебной машины ДПС в Москве

Mash сообщил о трех погибших при подрыве служебной машины ДПС

Три человека стали жертвами взрыва на Елецкой улице в Москве, сообщил Mash. ЧП произошло на Елецкой улице. Двое из них — сотрудники ДПС. Тело третьего погибшего нашли недалеко от авто. Официально данные об этом не подтверждены.

В понедельник на соседней улице подорвали Kia генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Источник Mash заявил рано утром, что полицейские погибли.

В СК ночью сообщали данные о двух пострадавших при взрыве. 360.ru обратился за новым комментарием в ведомство, но на момент публикации получить информацию оперативно не удалось.

Известно, что сильный грохот напугал местных жителей около половины второго ночи. Незадолго до этого очевидцы заметили подозрительную серую машину, она странно кружила по району.

Сейчас подрывника, который, предположительно, кинул СВУ в служебный автомобиль ДПС, ищут правоохранители. Возбуждено уголовное дело.