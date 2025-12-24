Маркетолога из Курганской области осудили за обман бизнесмена на 500 тысяч рублей

Суд в Шадринске Курганской области вынес приговор местному маркетологу, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Согласно данным надзорного ведомства, фигурант, работая на одном из предприятий города, передал индивидуальному предпринимателю ложные сведения об изменении условий договора и убедил его перевести деньги за доставку товара на свои банковские карты. С января 2021 года по ноябрь 2023 года злоумышленник таким образом похитил более 500 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к трем годам принудительных работ. Из его заработка будет удерживаться 10% в пользу государства. Кроме того, с него взыскана полная сумма ущерба.