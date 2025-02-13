Лжетурагент продала несуществующие туры на 2,1 млн рублей в Нижнем Новгороде

Правоохранители обвинили 39-летняя жительницу Нижнего Новгорода в мошенничестве с туристическими путевками. В течение двух лет она обманула 15 человек, заработав свыше 2,1 миллиона рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород».
По версии следствия, женщина продавала несуществующие туры, брала полную предоплату, но не выполняла обязательств. Пострадавшим приходилось либо заново оплачивать поездку, либо отказываться от отпуска и терять деньги.
После многочисленных жалоб полиция провела расследование. В ноябре 2023 года злоумышленницу задержали, но оставили на свободе. В результате она продолжила совершать аферы. Теперь материалы уголовного дела передали в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.
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