Лжетурагент продала несуществующие туры на 2,1 млн рублей в Нижнем Новгороде

Правоохранители обвинили 39-летняя жительницу Нижнего Новгорода в мошенничестве с туристическими путевками. В течение двух лет она обманула 15 человек, заработав свыше 2,1 миллиона рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

По версии следствия, женщина продавала несуществующие туры, брала полную предоплату, но не выполняла обязательств. Пострадавшим приходилось либо заново оплачивать поездку, либо отказываться от отпуска и терять деньги.

После многочисленных жалоб полиция провела расследование. В ноябре 2023 года злоумышленницу задержали, но оставили на свободе. В результате она продолжила совершать аферы. Теперь материалы уголовного дела передали в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.