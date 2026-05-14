Лже-спасатели начали звонить туристам и предлагать купить билеты после отмены рейса

Злоумышленники перед отпускным сезоном запугивают российских туристов, собирающихся в Турцию и Египет, ложными сообщениями об отмене авиабилетов. В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали РИА «Новости» о новой схеме обмана.

Активнее всего аферисты действуют в мае, когда путешественники массово бронируют поездки. Жертве за семь дней до вылета звонит якобы представитель «Турпомощи» и предупреждает о чрезвычайной ситуации.

«В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен», — сообщают мошенники.

После этого они предлагают вернуть стоимость тура и приобрести «срочный стыковочный билет» за половину или полную стоимость путевки.

Злоумышленники нацелены на тех, кто планирует зарубежные поездки на лето. В «Мошеловке» посоветовали уточнять информацию о рейсе и гостинице только через официальные сервисы перевозчика.

«При звонке об эвакуации кладите трубку и перезванивайте своему туроператору напрямую», — заключили в пресс-службе платформы.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники звонят от имени налоговой службы, заявляют о нарушениях при отказе от самозанятости и под предлогом записи в ФНС выманивают код из СМС.