Лидера ячейки экстремистской организации поймали в Иркутской области

В Приангарье задержали предполагаемого лидера ячейки экстремистской организации. Бывший заключенный управлял криминальным контингентом в колонии, где ранее отбывал наказание, уточнили в главке МВД по Иркутской области .

Задержанный — 29-летний житель Тайшета, уточнили в ведомстве. Известно, что мужчина был приверженцем запрещенной на территории России криминальной субкультуры.

«Разделяя ее основные взгляды, он организовал на территории пенитенциарного учреждения, ячейку экстремистской организации и руководил ей», — подчеркнули в МВД.

По данным полиции, задержанный собирал деньги на нужды экстремистского сообщества, в котором взял на себя организационно-распорядительные функции, устраивал азартные игры и назначал «смотрящих» за отрядами.

Дома у злоумышленника провели обыски, изъяв пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, блокнот, в котором содержатся сведения о поступлении денежных средств от осужденных, 15 сотовых телефонов, два ноутбука, ш банковских карт, открытки и нарды с символикой запрещенной в стране идеологии, полиэтиленовый мешок и пять свертков в одноразовых шприцах растительной массой.

Свою причастность к преступлениям задержанный отрицать не стал. Против него возбудили дело об организации деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.