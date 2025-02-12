Летевшую из Турции женщину задержали в Сочи с драгоценностями на 56 млн рублей

Женщина, прилетевшая из Турции в Сочи, пыталась провезти через границу около 1,6 тысячи ювелирных украшений. Общая стоимость драгоценностей составила 56 миллионов рублей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Внимание правоохранителей привлекла пассажирка рейса Стамбул — Сочи, которая выбрала «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля. В ее сумке и на теле под поясом нашли нелегальные драгоценности общим весом 6,5 килограмма.

Экспертиза показала, что изделия изготовлены из золота 750, 585 и 500 проб. Вставки выполнены из бриллиантов, фианитов, оникса, перламутра, малахита, культивированного жемчуга, аметиста, цитрина и других искусственных и природных материалов.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде в крупном размере. Расследование продолжается.