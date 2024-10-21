Лесорубы незаконно спилили более 130 деревьев в Томской области. Их задержали

В Томской области правоохранители завели уголовные дела на лесорубов, которые незаконно спилили более 130 деревьев. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Мужчин задержали около деревни Сухарево во время выезда из лесной местности. В кузове их грузовой машины находились распиленные на части осины и березы. Полицейские выяснили, что местные жители не имели разрешительных документов на вырубку.
Сообщается, что общая сумма ущерба лесному фонду превысила один миллион рублей.
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