Лесничий попался на вымогательстве взятки у председателя СНТ в Ленобласти

В Ленобласти с поличным задержали лесничего, который вымогал у председателя садового товарищества деньги. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.
Следствие считает, что 55-летний лесничий хотел получить от председателя одного из садовых товариществ во Всеволожском районе 250 тысяч рублей. За эту сумму он обязался закрыть глаза на вырубку кустарников. В противном случае злоумышленник грозил мужчине штрафом.
Лесничего задержали с поличным в момент передачи денег, возбуждено уголовное дело.
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