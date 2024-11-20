Лесничий попался на вымогательстве взятки у председателя СНТ в Ленобласти

В Ленобласти с поличным задержали лесничего, который вымогал у председателя садового товарищества деньги. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.

Следствие считает, что 55-летний лесничий хотел получить от председателя одного из садовых товариществ во Всеволожском районе 250 тысяч рублей. За эту сумму он обязался закрыть глаза на вырубку кустарников. В противном случае злоумышленник грозил мужчине штрафом.

Лесничего задержали с поличным в момент передачи денег, возбуждено уголовное дело.