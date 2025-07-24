Квартиранта осудили за кражу 25 тысяч рублей у спящей хозяйки в Петербурге

Суд Северной столицы вынес приговор по делу квартиранта, которого обвинили в краже со значительным ущербом с банковского счета. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Установлено, что в январе 2024 года фигурант арендовал комнату в квартире на Караваевской улице. В один из дней он увидел, как хозяйка жилплощади вводила PIN-код в банковском приложении на телефоне. Мужчина запомнил комбинацию цифр. Ночью с 30 на 31 января, пока женщина спала, квартирант взял ее телефон и перевел себе 25 тысяч рублей.

Злоумышленнику назначили наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, добавил телеканал «Санкт-Петербург».