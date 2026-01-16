Кузбассовцы могут получить тюремный срок за вырубку сосен в Симбирском Красноярском лесничестве

В урочище Симбирского Красноярского участкового лесничества была обнаружена незаконная вырубка девяти сосен. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, оценен в 215 тысяч рублей, написал сайт vse42.ru .

По факту происшествия инициировано уголовное производство по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Сейчас полиция активно ведет розыск виновных в вырубке лиц. Прокуратурой Ижморского района ведется контроль за ходом расследования уголовного дела.