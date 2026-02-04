Курганец предстанет перед судом за убийство, совершенное у школы 25 лет назад

Завершено расследование убийства, которое произошло на территории школы в Кургане в 2001 году. В совершении преступления обвинили 42-летнего местного жителя. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на территории одной из школ Кургана в конце декабря 2001 года. Преступника тогда найти не удалось.

Прорыв в расследовании произошел в августе 2025 года. Следователи и оперативники УМВД по Кургану нашли прямого очевидца нападения в одной из исправительных колоний региона. Мужчина, который сейчас отбывает наказание, назвал предполагаемого преступника и рассказал важные детали.

По версии следствия, в ночь на 27 декабря 2001 года подозреваемый напал на незнакомца у школы в районе Рябково. Он несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею и спину, после чего забрал кольцо, сумку и другое имущество. В тот момент единственным очевидцем был 15-летний знакомый нападавшего.