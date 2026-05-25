Курганца заподозрили в краже 800 тысяч рублей у односельчанина

В Каргапольском округе Курганской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы с банковской карты односельчанина. На похищенные средства он приобрел квадроцикл и питбайк, а также отдохнул в Сочи с сожительницей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД.

Согласно информации полиции, 11 мая 50-летняя жительница Шадринского округа приехала проверить дом родственника, который был в длительной командировке. Мужчина попросил ее присмотреть за жильем и банковской картой. В доме женщина обнаружила беспорядок, а карты на месте не было. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного розыска выяснилось, что в совершении кражи может быть замешан 50-летний житель Каргапольского округа, ранее имевший судимость. По данным следствия, 11 апреля подозреваемый воспользовался отсутствием хозяина дома и проник в жилище. Поскольку на входной двери был установлен незакрытый навесной замок, сделать это было несложно. В процессе осмотра помещений злоумышленник обнаружил трельяж, в котором лежал конверт с банковской картой и указанным на нем паролем.

На следующий день мужчина снял в банкомате 22 тысячи рублей, а позже обналичил еще 400 тысяч. Деньги он потратил на покупку квадроцикла и питбайка. Позже подозреваемый продолжил пользоваться чужой картой: купил туристические путевки себе и сожительнице в Сочи и расплачивался похищенными средствами во время отдыха. После возвращения домой карту он потерял.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.