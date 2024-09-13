Курьер, помогавший мошенникам, получил условный срок в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел суд над курьером, который помогал мошенникам обворовывать местных пенсионеров. За время своей работы мужчина забрал у жертв более трех миллионов рублей, написал сайт newsnn.ru.
Аферисты убеждали пенсионеров, что их родственников могут посадить, если в срочном порядке они не передадут крупную сумму их помощнику. Курьер ходил по адресам, забирал деньги, а затем переводил их на нужные счета, оставляя себе 5-10%.
Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам условного срока.
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