Кровавый кошмар в Москве. Молодая девушка осталась без рук после жуткой пытки

Юной пациентке психдиспансера ампутировали руки из-за того, что ее связали

Сотрудники интерната для людей с психическими расстройствами связали руки 20-летней постоялице колготками. У девушки началась гангрена, кисти пришлось отрезать, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство обратило внимание на ситуацию после публикаций в социальных сетях. Об истории в интернате рассказывал Telegram-канал Baza.

По версии издания, сотрудники социального дома пытались помешать пациентке ранить себя, девушка страдает аутоагрессией.

После этого о пациентке забыли. Нарушенное кровообращение в кистях ее рук привело к гангрене. Спасти их врачам не удалось.

Действия работников соцдома потребовали проверить муниципальные депутаты. Пресса сообщала, что столичные власти начали сотрудничать с правоохранителями для расследования происшествия.

Вскоре в дело вмешался Следственный комитет. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

