Криминолог Саламова рассказала, что кражи уступили место насилию и наркотикам в подростковой преступности

Структура подростковой преступности в России меняется: на смену кражам приходят тяжкие преступления и участие в наркоторговле. Об этом рассказала «Известиям» доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Себила Саламова .

Кражи по-прежнему составляют около 70% всех правонарушений среди несовершеннолетних. Однако за последние пять–семь лет наблюдается резкий рост тяжких и особо тяжких составов. В 2025 году почти 1,5 тысячи подростков привлечены к ответственности за наркопреступления, в основном как курьеры-закладчики.

«Мы имеем дело с системным кризисом. Тревогу вызывает не только количество, но и качество преступлений», — заявила криминолог.

Характерной чертой стало распространение «цифрового эксгибиционизма»: подростки публикуют в соцсетях видео избиений ради демонстрации доминирования. Также растет число нападений на школы с использованием оружия.

Причинами эксперты называют цифровую десоциализацию и снижение порога чувствительности к насилию. Дети проводят в сети до восьми часов в день, а взрослые преступники активно вовлекают их в незаконные схемы, используя как «расходный материал».