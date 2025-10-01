Красноярский бизнесмен ответит в суде за незаконный вывоз леса на девять миллионов рублей

Руководитель коммерческой фирмы из Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о контрабанде леса. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

По информации ведомства, с 2022 по 2024 годы обвиняемый отправил за границу свыше 950 кубометров лесоматериалов на сумму более шести миллионов рублей. Бизнесмен предоставлял таможне фальшивые документы о происхождении древесины.

Также таможенники пресекли отправку еще одной партии пиломатериалов стоимостью свыше трех миллионов рублей. Конфискованный лес будет реализован, а вырученные средства поступят в бюджет государства. Уголовное дело передали в Кировский районный суд Красноярска.