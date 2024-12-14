Кошмар стал явью. Пермяку отрезали лишнее на процедуре обрезания

Kp.ru: пермяку на операции обрезания отрезали лишнее, он подал в суд

Самый кошмарный мужской сон стал явью для 34-летнего мужчины из Перми. Хирурги в одном из медицинских центров во время операции обрезания крайней плоти отрезали лишнее. Пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать моральный и материальный вред. Об этом написал сайт kp.ru .

«Во-первых, это очень больно, во-вторых, это причинило вред моему здоровью, в-третьих, это бесконечное хождение по врачам, в-четвертых, у меня возникли большие проблемы в сексуальной сфере», — рассказал пострадавший мужчина.

Он обратился в клинику, чтобы решить деликатную проблему. Ему по медицинским показаниям необходимо было провести обрезание крайней плоти. За операцию он заплатил 40 тысяч рублей.

Однако хирургическое вмешательство прошло неудачно, из-за излишков убранной кожи у мужчины произошла деформация полового органа. Пострадавшему пришлось проводить несколько дополнительных операций, но последствия первой неудачной так и не удалось устранить.

В качестве материальной компенсации истец затребовал 130 тысяч рублей, а за моральный вред попросил 750 тысяч рублей. Клиника признала ошибку, но готова выплатить только стоимость неудачной операции.

Ранее в хабаровской стоматологической клинике пациентке без причины удалили 16 зубов. За это больница заплатила штраф размером более миллиона рублей.