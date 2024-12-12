Конструктора КБ «Марс» Шатского, предположительно, убили в Москве

Генерального конструктора КБ «Марс» Михаила Шатского, предположительно, убили в районе Кузьминского лесопарка в Котельниках. По данным «Царьграда» , к случившемуся могут быть причастны приезжие.

С конца 2017 года КБ «Марс» входит в состав госкорпорации «Росатом». Известно, что Шатский занимался разработкой современных видов беспилотников, а также модернизировал крылатые ракеты Х-59 до уровня Х-69.

Под руководством Михаила Шатского были разработаны системы управления для 11 космических аппаратов.

Официально информация о гибели специалиста подтверждена не была. Все обстоятельства случившегося уточняются.