Конструктора КБ «Марс» Шатского, предположительно, убили в Москве

Генерального конструктора КБ «Марс» Михаила Шатского, предположительно, убили в районе Кузьминского лесопарка в Котельниках. По данным «Царьграда», к случившемуся могут быть причастны приезжие.
С конца 2017 года КБ «Марс» входит в состав госкорпорации «Росатом». Известно, что Шатский занимался разработкой современных видов беспилотников, а также модернизировал крылатые ракеты Х-59 до уровня Х-69.
Под руководством Михаила Шатского были разработаны системы управления для 11 космических аппаратов.
Официально информация о гибели специалиста подтверждена не была. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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