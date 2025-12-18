Конфликт из-за похода в магазин закончился убийством в Тюменской области

В Ярковском районе Тюменской области произошел трагический инцидент: 15 декабря двое мужчин устроили застолье, но вскоре алкоголь закончился. Один из них предложил сходить в магазин, а второй отказался. Между мужчинами завязалась драка, и один из них, схватив топор, ударил собутыльника по голове, написало Ura.ru .

По данным регионального Управления СК РФ, 62-летний обвиняемый в вечернее время 15 декабря 2025 года в частном доме в деревне Петропавловка распивал спиртное со знакомым. Когда алкоголь закончился, хозяин предложил гостю сходить за добавкой, но получил отказ.

«В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурант взял топор и нанес обухом не менее трех ударов по голове потерпевшему», — говорится в сообщении.