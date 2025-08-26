Компанию мужчин задержали за ограбление терапевта в Петербурге

Правоохранители задержали в Кировском районе Санкт-Петербурга компанию мужчин, подозреваемых в ограблении терапевта. Об этом сообщила Neva.Today .

По предварительным данным, 30-летний врач прибыл на вызов в квартиру на бульваре Новаторов. Однако находившиеся там мужчины вытолкали медика из помещения, угрожая расправой. Потерпевшему не позволили забрать рюкзак, оставленный внутри.

На месте происшествия полицейские задержали четырех мужчин в возрасте 45, 47, 54 и 72 лет. У двоих из них были судимости за кражи и невыплату алиментов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.