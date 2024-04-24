Командира ВСУ заочно осудили в России за приказ об ударе по брянской нефтестанции | 360°

Важное 24 апреля 2024, 15:10 Командира ВСУ заочно осудили в России за приказ об ударе по брянской нефтестанции Командира авиационной бригадой ВСУ Булацика заочно осудили в России за теракт Пресс-служба Следственного комитета

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Приказавшего сбросить авиационные бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика заочно осудили в России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что украинского офицера признали виновным в совершении теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

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Суд установил, что 30 апреля 2022 года бомбардировщики ВСУ по незаконному приказу Булацика и других высокопоставленных лиц пересекли границу России и сбросили на нефтеналивную станцию в Брянской области 500-килограммовые авиационные бомбы.

Крупный взрыв разрушил и повредил имущество на сумму не менее 11 миллионов рублей, а также создал опасность гибели рабочих предприятия.

Уголовное дело против Булацика российские следователи завели в октябре 2023 года. Украинскому офицеру обвинение в теракте предъявили заочно.