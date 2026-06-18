Кипр выдаст в Россию накопившего долги по налогам на 2,6 млрд рублей бизнесмена

Объявленного в международный розыск по трем уголовным делам о неуплате налогов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей Алексея Коротенко экстрадируют с Кипра в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, принадлежащие Коротенко две фирмы на протяжении нескольких лет подавали фиктивные налоговые декларации и поддельные документы о выполнении заказов. В результате они накопили долги по налогам на 2,6 миллиарда рублей.

В 2021 году предприниматель сбежал из России, и через три года его объявили в международный розыск.

В январе прошлого года Коротенко задержали на Кипре. Генпрокуратура направила запрос о выдаче должника и при взаимодействии с иностранными коллегами добилась его экстрадиции.

В Москву беглеца доставят сотрудники ФСИН и Национального центрального бюро Интерпола транзитом через Сербию.

На минувшей неделе Генеральная прокуратура добилась экстрадиции из ОАЭ обвиняемого в похищении человека Хьябиба Магомадова и проходящую по делу о мошенничестве с деньгами ростовских дольщиков Надежду Чабанову.