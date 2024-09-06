Кинорежиссера Алексея Петрухина заподозрили во взяточничестве

Снявшего «Вия» кинорежиссера Петрухина задержали за посредничество во взятке

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о мере пресечения для кинорежиссера Алексея Петрухина, который стал фигурантом дела о крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О смене меры пресечения для кинорежиссера ходатайствовали органы предварительного расследования, их позицию поддержала прокуратура.

«Суд <…> изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий <…> с установлением определенных ограничений», — подчеркнули в инстанции.

В пресс-службе уточнили, что Петрухина обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В 2014 году Алексей Петрухин выступил продюсером фильма «Вий», главные роли в котором сыграли Джейсон Флеминг, Андрей Смоляков и Алексей Чадов. Возглавляемая им компания организовывала съемку «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, лента в итоге провалилась в прокате.