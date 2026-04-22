Кинокритика и журналиста Антона Долина заочно приговорили к году колонии

Савеловский суд Москвы заочно приговорил иноагента Антона Долина* к одному году колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Журналиста признали виновным по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Несмотря на то что Долина* уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, он продолжил публиковать материалы в соцсетях без маркировки.

Суд также на два года запретил журналисту размещать информацию, администрировать сайты и каналы в интернете. Уголовное дело рассмотрели в отсутствие подсудимого — он находится в розыске.

Летом 2025 года кинокритик, его жена и сыновья получили гражданство Молдавии. Они уехали из России сразу после начала специальной военной операции. В октябре 2022 года Долина* внесли в реестр иностранных агентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.